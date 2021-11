La Gantoise - Standard et Charleroi - Anderlecht au programme de Complètement Foot (live vidéo)

Au programme de l'émission, Anderlecht renoue enfin avec la victoire sur la pelouse de Charleroi (1-3), grâce à un doublé de Sergio Gomez et un but de Lior Refaelov. Retour aussi sur le match entre La Gantoise et le Standard qui se joue ce dimanche (18h30). L'équipe de "Complètement Foot" reviendra aussi avec Stéphane Breda sur différentes phases litigieuses de cette 16ème journée de Jupiler Pro League.