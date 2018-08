La Gantoise s'impose sur le fil face à Lokeren et intègre le top-6

La Gantoise s'est imposée à domicile dimanche face à Lokeren (2-1) lors de la cinquième journée de Jupiler Pro League. Avec cette victoire, les Gantois intègrent à nouveau le top-6 et grimpent à la sixième position.

Recruté samedi par Lokeren, l'ancien Anderlechtois Olivier Deschacht prenait place dans les tribunes de la Ghelamco Arena. Le Gantois de naissance voyait ses adversaires se montrer dangereux dès les premières minutes de jeu. Birger Verstraete trouvait les gants de Ortwin De Wolf avant que Brecht Dejaegere ne tire dans le filet latéral (7). Lokeren réagissait ensuite mais butait sur le portier des Buffalos Yannick Thoelen. Le suppléant de Lovre Kalinic, blessé à la main droite, s'interposait notamment devant une frappe de Jose Cevallos (27). En fin de première période, Gand tentait de faire fructifier sa domination mais Giorgi Chakvetadze manquait le cadre (43).

Juste après le repos, Gand tentait de trouver rapidement la faille dans la défense de Lokeren. À la 59e, Lokeren prenait toutefois l'avantage contre le cours du jeu. Jose Ceballos profitait d'une erreur de relance de Nana Asare dans sa propre surface pour crucifier le gardien gantois à bout portant. La Gantoise réagissait dans la foulée mais manquait d'efficacité devant le but. Brecht Dejaegere trouvait notamment le poteau à la 76e. Ce n'était que partie remise pour les Buffalos. Deux minutes plus tard, Jonathan David était servi parfaitement dans le rectangle par Jean-Luc Dompe et trompait le portier waaslandien de la tête. La Gantoise pensait prendre l'avantage à la 85e mais la tête de Taiwo Awoniyi heurtait la latte. Les efforts des troupes d'Yves Vanderhaeghe étaient récompensés dans la foulée lorsque le Géorgien Giorgi Kvilitaia (87), monté au jeu quelques secondes auparavant, mettait Gand aux commandes en trompant De Wolf à l'entrée du petit rectangle.

Au classement, La Gantoise (10 points) intègre le top-6 en grimpant à la sixième place. Lokeren, pour sa part, n'a toujours pas remporté la moindre rencontre et reste quinzième avec un seul petit point.