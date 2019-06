La Gantoise recrute deux latéraux dont Castro-Montes d'Eupen

Après le départ de Birger Verstraete à Cologne, La Gantoise a annoncé lundi les arrivées d'Alessio Castro-Montes et du Nigérian Reuben Yem.

Castro-Montes, 22 ans, un Belge d'origine espagnole, arrive en provenance d'Eupen. L'arrière latéral droit a signé un contrat jusqu'en 2022.

"Castro-Montes est un jeune Belge qui a été formé comme joueur offensif et qui a récemment fait le pas vers une position d'arrière-droit", a déclaré le manager sportif Peter Verbeke. "Avec sa grande capacité de course, sa bonne technique, ses impulsions offensives et surtout sa bonne mentalité, il a toutes les qualités pour progresser en tant que défenseur latéral moderne."

Reuben Yem, 21 ans, est également un arrière-droit. Il s'est engagé pour trois saisons. Yem, formé à la GBS Academy comme Moses Simon et Samuel Kalu, évoluait au club slovaque de l'AS Trencin.

La Gantoise avait déjà recruté le défenseur Jan Van den Bergh du Beerschot pour la nouvelle saison.