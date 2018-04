Les playoffs I pourraient déjà connaitre un tournant important ce dimanche. Solide leader, le Club de Bruges d'Ivan Leko se déplace sur le terrain de La Gantoise (18h) et pourrait, en cas de succès, repousser son actuel dauphin à douze points après deux journées à peine. Une victoire des 'Buffalos' permettrait toutefois aux hommes d'Yves Vanderhaeghe de revenir à six unités et donc de relancer la lutte pour le titre.

Les Gantois restent sur une victoire 0-2 à Anderlecht et abordent cette 'bataille des Flandres' avec confiance. Les Buffalos n'ont d'ailleurs plus perdu à domicile contre les 'Gazelles' depuis mai 2016, année du titre brugeois sous Michel Preud'homme.