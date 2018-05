La Gantoise - Charleroi : Continuer à rêver à l'Europe (LIVE commenté)

La Gantoise et Charleroi s'affronteront à la Ghelamco Arena ce vendredi (20h30) dans le cadre de la 7e journée des play-offs 1. Une rencontre à suivre en direct audio et commenté.



> Le match en direct audio



Après un départ canon et des victoires contre Anderlecht et Bruges, les troupes d'Yves Vanderhaeghe n'ont plus marqué qu'un seul point en quatre rencontres.



Charleroi, une victoire au compteur en play-offs, peut toutefois encore viser la 4e place mais devra, pour ce faire, ramener un résultat positif de son déplacement chez les Buffalos.