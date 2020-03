La Gantoise battue, quatre victoires de rang, le Cercle se rapproche du maintien

Le Cercle de Bruges a battu la Gantoise en clôture de la 28e journée de Pro League (1-0). Il poursuit son impressionnant redressement en bas de classement. Face à La Gantoise, les Brugeois ont engrangé leur quatrième victoire consécutive. Un but par Hoggas a suffi à leur bonheur.



La roue a tourné pour le Cercle. Et les Brugeois en profitent pleinement. Dès la première minute, un centre étonnant et chanceux de Dylan De Belder est poussé au fond par Kevin Hoggas (1-0, 1e).



Les hommes de Bernd Storck voient ensuite un tir de Milad Mohammadi s’écraser sur la barre (18e). Le Cercle continue de défendre son avantage avec envie. En deuxième période Gand pense égaliser, mais le but de Michael Ngadeu est invalidé par le VAR pour une faute de main (48e). L’arbitrage vidéo a aussi privé les fans brugeois de la joie du 2-0 suite à un hors-jeu de Dylan De Belder (68e) mais pas de la victoire. Gand a tout donné pour au moins arracher un point. Sans parvenir à modifier le résultat final.



Moribond et bon dernier il y a quelques semaines, le Cercle est désormais 14e avec trois longueurs et deux victoires d’avance sur Waasland-Beveren. Le miracle est en marche. Le Docteur Storck est en passe de réussir une deuxième réanimation improbable après celle de Mouscron la saison dernière. Après ce faux pas les Buffalos pointent à 12 unités du FC Bruges, le leader de la Pro League.