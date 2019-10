La Gantoise assure encore à domicile face à Waasland-Beveren - © DAVID PINTENS - BELGA

Gand - Waasland-Beveren : Le Résumé - Pro League - 11ème Journée - 19/10/2019 La Gantoise a signé un onzième succès consécutif à domicile à la Ghelamco Arena, un record, samedi soir en battant Waasland-Beveren 2-0 lors de la 11e journée de Pro League. Refroidis après la claque reçue par Bruges avant la trêve (4-0), les Buffalo's ont réagi promptement et conservent leur troisième place au classement avec 20 points. Gand n'a pas eu à forcer son talent pour l'emporter. Roman Yaremchuk a lancé les siens sur de bons rails en première mi-temps (18e) alors que Waasland-Beveren a peiné à frapper au but malgré de bonnes intentions. En deuxième période, les Gantois ont accentué la pression offensive et ont inévitablement fait 2-0 par Laurent Depoitre, impeccable en face-à-face avec Nordin Jackers (66e). Ces deux buts ont suffi à rassasier des Gantois qui ont déjà la tête au match d'Europa League face à Wolfsburg jeudi. Quinzième avec 7 points, Waasland-Beveren met un terme à sa série de cinq matches sans défaite.