Un bien pâle Anderlecht s'incline à La Gantoise

La Gantoise a mis fin à une série de 6 matches dans victoire. Face à Anderlecht, les Buffalos ont renoué avec le succès. Le but de la victoire a été inscrit par Moses Simon à la 66ème minute. Les hommes d’Yves Vanderhaeghe remontent à la 4ème place au général à 4 points du Sporting d’Anderlecht.

Le résumé :

En l’absence d’AdrienTrebel suspendu, Hein Vanhaezebrouck a choisi de repositionner Leander Dendoncker au milieu du jeu, Uros Spajic étant à nouveau titularisé dans l’axe de la défense bruxelloise.

Du côté gantois, Thomas Foket est aligné d’entrée de jeu. Les occasions sont gantoises en début de match mais Kubo (7’) et Bronn (8’) trouvent sur leur chemin un Matz Sels très inspiré.

Sous sa nouvelle vareuse couleur corail, Anderlecht réagit à la 10ème minute mais Pieter Gerkens manque sa reprise. Peu avant le quart d’heure, Kenny Saief, blessé, doit céder sa place au jeune Amuzu.

A 10 minutes du repos, d’une talonnade, Lukasz Teodorczyk tente de surprendre Kalinic mais sans succès. C’est déjà tout pour une première période peu emballante.

La deuxième période débute avec un sérieux avertissement de Kubo dont le tir croisé est difficilement dévié par le portier du RSCA.

Matz Sels ne fait que retarder l’échéance. A la 66ème minute, sur un contre rondement mené, les Gantois prennent l’avance sur un essai de Moses Simon (1-0).

A la 90ème minute, Simon va manquer de peu le 2-0 suite à une sortie loin de son but de Sels. Le cuir va finalement rebondir juste devant la cage et filer quelques centimètres au-dessus de la cible.

Gand a fait le plus difficile et il va parfaitement gérer la fin de la rencontre pour décrocher trois points cruciaux dans la course à l’Europe.