La Gantoise accepte la suspension de 3 matchs de Vadis Odjidja

FC Bruges - La Gantoise : Le résumé - Play-off 1 - Journée 1 - 31/03/2019 Le Club de Bruges s’est imposé 3-0 face à la Gantoise ce dimanche, dans le troisième et dernier match de la première journée des playoffs 1. Après la victoire du Standard face à l’Antwerp vendredi, et celle de Genk face à Anderlecht samedi, les Brugeois n’avaient pas le droit à l’erreur et ils ont fait le boulot.