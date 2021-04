La frappe flottante de Sambi Lokonga qui a désorienté Mignolet : "J'ai suivi le conseil de ma mère"

Albert Sambi Lokonga, auteur du but de la victoire : "J'ai suivi le conseil de ma mère, ce but... Une frappe puissante et flottante d'Albert Sambi Lokonga a offert le but de la victoire au Sporting d'Anderlecht dimanche soir face au Club de Bruges (2-1). Un tir vicieux qui a surpris Simon Mignolet et que le capitaine des Mauves doit en partie à sa maman. "Ce but, c'est pour elle. Elle me dit toujours de tirer et je l'ai écoutée. J'ai bien fait", a souri Sambi Lokonga devant les caméras d'Eleven Sports après la rencontre. "Mentalement on a été fort. Le goal brugeois nous a mis un coup. On a eu un moment de flottement mais on s’est bien repris et on termine par une victoire. Pour moi, c'est une revanche après le match aller où j'avais reçu une carte rouge et provoqué un coup franc." Enfin, Lokonga s'est réjoui des compliments de Romelu Lukaku sur les réseaux sociaux. "Romelu c’est mon grand frère. C'est un Sporting Boy. Cela fait plaisir qu’il nous suive et encourage l’équipe."