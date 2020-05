La finale de D1B ne sera pas jouée, quelles solutions pour la montée en Pro League ?

Suite à la décision du CNS, la finale retour de la D1B ne sera pas jouée. La question de la montée en Pro League reste, elle, entière.



"Les compétitions sportives professionnelles et amateurs sont annulés jusqu’au 31 juillet". En une phrase la première ministre Sophie Wilmès a mis fin aux derniers espoirs de finir la saison de Pro League. La situation est désormais claire mais des questions subsistent. L’épineuse accession à la D1A par exemple.

OHL et le Beerschot n’ont disputé que la première manche de leur double confrontation et il ne paraît pas envisageable d’attendre début août pour jouer le match retour.



"Une décision administrative"



"Il n’est pas souhaitable que deux équipes ne sachent pas dans quelle série elles vont jouer jusqu’au dernier moment", souligne Peter Croonen, président de la Pro League. "Je pense que nous allons devoir prendre une 'décision administrative' ".

Une décision sera prise, sans doute le 15 mai lors de l’Assemblée Générale. Oui mais laquelle ? Quelles sont les options sur la table de la Pro League ?



Une seule équipe monte : il faudra choisir entre le Beerschot et OHL. Sur quelles bases ? Le fameux "mérite sportif" évoqué pour les tickets européens ? Si on regarde le classement après les deux périodes, Louvain (3e avec 46 points) a terminé devant le Beerschot (5e avec 43 points). Mais les Anversois pourront argumenter qu’ils ont gagné la manche aller.



Les deux équipes montent : il y aura potentiellement 17 équipes en D1A pour la saison 2020-2021 avec tous les soucis (un club bye tous les week-ends,…) que cela pourrait engendrer.



Aucune équipe ne monte : la Pro League pourrait décider d’opter pour le statu quo comme aux Pays-Bas et ne désigner ni champion, ni montant, ni descendant. Pour acter ces différents points, il faut arriver à une majorité de 80% lors de l’Assemblée Générale du 15 mai.



Peut-on envisager une D1A à 18 ? En plus du Beerschot et d’OHL, il faut une équipe de plus. Ce dernier ticket pourrait revenir à Waasland-Beveren, dernier en D1A et qui selon la logique sportive doit basculer en D1B.



Pour pimenter – comprenez compliquer – la situation, le sort d’Ostende et de Mouscron n’est pas encore tranché. Si ces deux clubs (ou un des deux) ne devaient pas recevoir leur licence cela rebattra à nouveau les cartes.



Les verdicts seront tombés pour l’Assemblée Général du 15 mai où tous ces points seront discutés. Mais les discussions risquent d’être animées.