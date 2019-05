La FIFA inflige une amende à Anderlecht et à l'Union Belge pour des transferts de mineurs

Le Comité de discipline de la FIFA a sanctionné Anderlecht et la fédération belge de football, a annoncé la fédération internationale dans un communiqué.



Le club bruxellois et la fédé écopent tous les deux d'une amende « pour les violations liées à des transferts internationaux et à l’enregistrement de joueurs de moins de 18 ans ».



Anderlecht risquait une interdiction de transfert. Mais la FIFA a tenu compte de la coopération du club. Le Sporting devra s’acquitter d'une amende de 200.000 francs suisses (177.000 euros).



L'Union belge a également enfreint le règlement en matière de transferts de mineurs et devra payer 230.000 francs suisses (203.000 euros).



Anderlecht accepte la sanction



En novembre dernier, le Standaard avait révélé qu'Anderlecht était dans le viseur de la FIFA. La fédération internationale s'intéressait, selon le quotidien, aux arrivées du Congolais Chancel Mbemba (17 ans en 2011), de l’Américain Patrick Tshiani (16 ans en 2011), du Roumain Dragos Stefan Cojocaru (15 ans en 2012) et du Népalais Bimar Magar (16 ans en 2014).



La FIFA précise que les sanctions ont été notifiées ce jeudi aux parties concernées et qu'elles peuvent être contestées en appel.



Anderlecht a déjà réagi. Le club précise qu'il s'agit « d'erreurs administratives lors de l'enregistrement et la sélection de jeunes joueurs » durant la période 2011-2013.



« La direction actuelle du club en prend acte, elle ne fait pas appel de ce jugement et confirme à nouveau, comme elle l’a également démontré à la FIFA, que de telles carences administratives ne sont plus apparues ces dernières années et n’arriveront plus à l’avenir », écrit le Sporting dans son communiqué.