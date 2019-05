La "fierté" de coach Belhocine, "la victoire du mental" pour Didillon

Pour son premier succès en play-offs 1, Anderlecht a bien fait les choses. Les Mauves se sont imposés contre le Standard en infériorité numérique. De quoi combler Karim Belhocine . "Il y a beaucoup de plaisir et de satisfaction après cette victoire. Quand vous voyez des garçons se battre à dix pendant tout un match et encore réussir à aller chercher ce deuxième but, quand vous voyez la solidarité, j’ai envie de les féliciter. Je suis fier d’eux et de ce qu’on a fait ce soir", se félicite le T1 intérimaire d'Anderlecht à notre micro. Dans une saison "pourrie", au cœur de play-offs 1 décevants, Anderlecht a fait preuve de ressources mentales. "C’était important de montrer du caractère, de montrer qu’on avait de la fierté et qu’on voulait réagir. Ils l’ont fait dans ce clasico". Avec la victoire de Malines et la situation particulière du Kavé, la 5e place pourrait permettre de décrocher un ticket européen. Même si le conditionnel reste de mise, cela a visiblement "reboosté" les Mauves. "C’est une des choses que j’ai voulu mettre en avant cette semaine. Ce sont des joueurs qui ont tous vécu la Coupe d’Europe et qui connaissent les bienfaits de cette compétition. C’est un des motifs pour lesquels ils se sont battus ce soir."

"Je pense que c’est notre état d’esprit qui a fait la différence", estime Thomas Didillon. "On ne peut pas trouver d’autre ingrédient miracle quand on est à dix pendant 80 minutes. C’est une victoire du mental, de l’intensité de tous les instants. Même à la 90ème on a fait les courses défensives, on a fait les replis. Je pense même qu’on aurait pu se mettre à l’abri un peu plus rapidement. Le résultat aujourd’hui est important. Il fallait offrir une belle fête de football à nos fans, et je pense qu’on leur a donné. Maintenant il faut rester lucide. Notre saison est toujours compliquée. Mais c’est un pas en avant et il faut savourer".

En infériorité numérique, Anderlecht n'a jamais semblé dépassé par son adversaire. "Je pense que c’est la plus belle récompense, voir que finalement ils n’ont pas été super dangereux. C’est pour ça que je parle d’état d’esprit. Je pense que c’est vraiment une grosse performance physique, tactique, intellectuelle. Je suis fier de mes gars qu’on puisse l’avoir remporté de cette manière-là".

Ce succès va faire du bien au moral des Bruxellois. "Depuis que Karim Belhocine a repris l’équipe, l’idée est : est-ce qu’on attend les résultats pour être en confiance ou est-ce qu’on est confiant pour avoir des résultats ? Aujourd’hui je crois qu’on a joué avec témérité, pugnacité. Maintenant il faut ajouter du football, on est encore en construction, parce que c’est une saison qui nous touche. Il va falloir rester lucide et surtout ne pas se croire autrement que ce qu’on est. Je pense que Karim saura le faire. J’espère que ça pourra libérer certains joueurs et engendrer de bons résultats".