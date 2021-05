La famille des Rouches s’agace : "Le Standard ne véhicule plus les valeurs auxquelles nous sommes attachés"

Le Standard vit une saison difficile, une fois de plus. Bons derniers des play-offs 2 , les Liégeois ne participeront à aucune compétition européenne l’année prochaine. C’en est trop pour la Famille des Rouches qui a partagé son mécontentement dans une lettre ouverte adressée à la direction.

"Nous sommes obligés de constater que les manquements sont criants… le club ne véhicule plus les valeurs auxquelles nous, supporters, sommes attachés. Les mots floqués sur nos vareuses "PASSION, FIERTE, FEVEUR" semblent bien loin…", explique la Famille des Rouches.

Avant de reprendre : "Du point de vue sportif, nous nous réjouissons de l’arrivée, de l’intégration des jeunes de l’Académie, nous sommes conscients qu’elle recèle des éléments à l’avenir prometteur. Toutefois, la politique sportive de notre club nous interpelle puisqu’il nous faut constater que les joueurs ne répondent pas aux attentes. Les inquiétudes des supporters sont légitimes en voyant les prestations de notre équipe. Depuis quelques années, le manque de stabilité, le manque d’ambitions dominent. Les entraîneurs se succèdent, les directeurs techniques aussi, ce qui n’est en aucun cas rassurant".

De plus, l’organisation souhaiterait plus de transparence au sein de la direction : "Le manque de clarté dans l’organigramme de la Direction, dans les rôles attribués à chacun, la situation financière, le refus de la licence l’année dernière, la vente du stade à une immobilière. La situation financière permettra-t-elle de maintenir notre club dans les clubs du TOP en Belgique ? Nous comprenons que la crise du COVID n’aide pas du point de vue des rentrées financières, mais quelles sont les perspectives d’avenir et les objectifs poursuivis ?"