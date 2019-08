La démission des dirigeants de Malines est parue au Moniteur belge

FC Malines - Cercle Bruges : Le Résumé - Pro League - 4ème Journée - 17/08/2019 Malines continue de surprendre en ce début de saison de Pro League. Les promus ont écarté le Cercle de Bruges et ont engrangé une nouvelle victoire qui permet au Kavé de revenir à la hauteur du FC Bruges au classement. Mené au score à la pause après le but de Dabila, le Malinwa a inversé la tendance en deuxième période. Togui (60e), Strom sur penalty (66e) et De Camargo (83e) ont alimenté le marquoir. Après quatre journées, Malines est toujours invaincu et compte 10 points. Comme le leader brugeois.