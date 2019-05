La demande de suspension de Malines rejetée, la procédure suit son cours

Les sanctions requises contre le Kavé sont la relégation en D1B qu'il vient de sportivement quitter par le haut, avec un retrait de 12 points (6 par période). Il pourrait aussi être exclu de la Coupe dont il est le tenant de l'édition 2018-2019, et se voir interdire la phase de poules de l'Europa League. En plus des sanctions individuelles.

Les travaux de la Commission des litiges d'appel de l'Union Belge peuvent donc se poursuivre comme cela avait été prévu. Et la suite est déjà pour ce samedi. La Commission traite actuellement le dossier des matches du bas de tableau présumés truqués, lors de la saison régulière 2017-2018.

L'Union Belge a réagi par un communiqué

« L’URBSFA a pris connaissance de la décision de la juge en référé à Bruxelles, qui permet à la Commission des Litiges d’Appel pour le Football Professionnel de poursuivre la procédure disciplinaire selon le calendrier précédemment établi. L’URBSFA réitère la nécessité de sécurité juridique pour les 24 clubs professionnels avant le début de la nouvelle saison et l’importance de l’intégrité dans le football. L’URBSFA a toute confiance dans le fait que la procédure disciplinaire pourra continuer à se dérouler et être clôturée en toute sérénité. L’URBSFA ne fera aucun autre commentaire et ne donnera aucune interview à ce sujet. »