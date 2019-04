La construction genkoise, l'audace de Trossard, l'hommage à Luis Garcia, les stats de la 5ème journée de PO

Dans La Tribune nous vous proposons de revenir sur le week-end football en quelques chiffres.



On débute par ce qui est probablement le plus beau but de cette saison. Ou du moins, en termes de construction. Le Racing Genk nous a proposé ce vendredi à Sclessin, une séquence digne de l’Ajax.

51 secondes au total, 19 passes consécutives, pour un but qui restera quoi qu’il arrive dans les annales. Pour ceux qui en doutaient encore, il y a de la qualité en Belgique.

Leandro Trossard a retrouvé son niveau ces dernières semaines. Le Limbourgeois ose beaucoup plus, illustration sur cette nouvelle frappe à distance. C’est d’ailleurs le joueur du championnat qui touche le plus souvent la transversale : 5 fois depuis le début de saison, un record !

Waasland-Beveren n’avait plus gagné en championnat depuis la mi-février. Soit plus de deux mois sans victoire, une éternité ! C’est désormais chose faite, grâce à ce succès face à Mouscron. Cela impliquera bientôt un changement de look pour un certain Adnan Custovic.

On ne résiste pas non plus à vous montrer encore une fois le superbe assist de Ruslan Malinovskyi. Plus personne aujourd’hui à Genk, ne parle d’Alejandro Pozuelo. Pour l’Ukrainien, c’est déjà le 9ème assist depuis le début de saison, soit autant que l’Espagnol.

À propos d’Espagnol, le football belge dis au revoir à un grand talent. À 38 ans, Luis Garcia rentre au pays. En D1, comme en D2, il a régalé le Kehrweg. Avec 22 buts en D1A, il aura souvent été décisif pour les Pandas. Mais au-delà des chiffres, Luis Garcia était avant tout un gentleman en dehors et sur le terrain.