"La clearinghouse va plus loin que la nouvelle réglementation de la FIFA"

La fédération mondiale de football (FIFA) n'est pas restée les bras croisés devant les excès de plus en plus abusifs des agents de joueurs. Elle s'est en effet fendue d'une nouvelle réglementation pour en revenir à des normes plus acceptables. Ce qui était aussi l'objectif de la Pro League belge, sur le point de concrétiser son propre projet de clearinghouse, pour endiguer le même fléau. "On n'a pas eu besoin d'attendre la FIFA", a d'ailleurs fièrement commenté lundi à ce sujet son président Peter Croonen. "Cela fait même plus d'un an qu'on planche là dessus..."

Désormais les agents auront un plafonnement dans leur facturation d'un transfert, 10% pour le club vendeur, 3% sur le club acheteur et le joueur, a proposé la FIFA. Ils auront une obligation de licence, et devront représenter unilatéralement le joueur. Ils ne pourront en outre pas intervenir dans plus de huit prêts, puis six par la suite, avec la création d'une institution étant en charge de vérifier que les prêts sont bien réalisés dans le but d'atteindre un objectif sportif et non financier. Une clearinghouse examinera par ailleurs tout le flux des commissions.

En Belgique, on le sait, c'est en principe le 17 décembre que sera approuvé le dossier relatif à la mise sur pied de la clearinghouse, qui devra entrer en activité au mercato d'été 2020.

"Nos mesures vont dans le même sens que celle de la FIFA", a souligné Croonen lundi, en informant les clubs des modalités décidées. "Cela confirme qu'on est dans le bon. Mais je tiens à vous dire qu'on est déjà plus loin qu'elle..."

Ni Croonen, ni le CEO Pierre François, n'ont en revanche voulu donner des détails de leur communication aux clubs présents à ce conseil d'administration.