La CBAS donne raison à Waasland-Beveren et invalide la décision de reléguer le club

La Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) a déclaré fondée la plainte de Waasland-Beveren. Les décisions de l'Assemblée générale de la Pro League du 15 mai, qui avait décrété l'arrêt définitif du championnat et la relégation de Waasland-Beveren, sont invalidées. Le porte-parole de Waasland-Beveren l'a confirmé mercredi soir à Belga.

Le 15 mai, l'Assemblée générale de la Pro League avait décidé de considérer le classement après 29 journées comme classement final de la saison 2019-2020. Le Club Bruges avait été décrété champion. Bien que Waasland-Beveren pouvait encore théoriquement se sauver à l'issue la dernière journée, le club a été relégué en D1B. Un format à 18 équipes, avec Waasland-Beveren et les deux finalistes de Proximus League, OH Louvain et le Beerschot, avait été envisagé, mais cette proposition n'avait été mise au vote. Il avait été décidé de maintenir le format actuel, avec des playoffs raccourcis.

>> Lire aussi: Waasland-Beveren n'a "jamais perdu l'espoir"

Waasland-Beveren avait immédiatement annoncé qu'il n'accepterait pas la relégation de cette manière. Selon les Waeslandiens, les décisions n'étaient pas réglementaires et les procédures n'étaient pas conformes au règlement. Une première plainte auprès de l'Autorité belge de la concurrence (ABC) n'a pas abouti. Le collège de l'ABC n'a pas considéré les décisions prises le 15 mai comme disproportionnées au regard de la crise du coronavirus, et même les plus proches de la logique sportive et de la réglementation fédérale.

>> Lire aussi: L'avocat de Waasland-Beveren: "Des signes de discrimination dans la décision du 15 mai"

Suite au verdict de l'ABC, la relégation semblait acté. Mardi, le format à seize équipes a été confirmé, bien qu'il ait été proposé de continuer avec dix-huit équipes. Mais mercredi, quelques heures après la présentation du calendrier, la CBAS a déclaré fondée la plainte de Waasland-Beveren. La décision prise le 15 mai d'acter la relégation de Waasland Beveren est donc annulée selon le club waeslandien.

C'est donc le flou le plus total qui intervient sur le football belge, à un mois de sa reprise.

Le conseil d'administration de la Pro League a décidé de se réunir jeudi après-midi pour discuter du verdict de la CBAS et de ses conséquences.