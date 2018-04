La boulette de Sels qui a plombé les Mauves à Scelssin

Anderlecht s’est incliné ce mercredi soir sur la pelouse du Standard (2-1) et peut nourrir quelques regrets. Malgré plusieurs opportunités de sauver au moins le point du partage, les Mauves manquent une belle opportunité de mettre la pression sur le leader brugeois qu’ils ont battu dimanche dernier. La grossière erreur de Matz Sels sur le rapide but d’ouverture a clairement compliqué la tâche des Bruxellois.

Alors qu’on joue depuis moins de dix minutes et que les débats sont équilibrés, le gardien des Diables Rouges, plutôt à son avantage depuis quelques semaines, se troue complètement en voulant intervenir au pied devant Leander Dendoncker et Renaud Emond. L’attaquant du Standard est le plus prompt à réagir et peut mettre sa formation aux commandes de la rencontre (10’).

Si le RSCA parvient à revenir dans le match peu avant la pause grâce à Adrien Trebel (40’), Mehdi Carcela signe la victoire des Rouches d’une bonne frappe sèche à l’heure de jeu (60’). Au grand désespoir de Sels qui peut assurément s'en vouloir.