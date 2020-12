La blessure de Verschaeren, Bakkali dans le noyau B, le fameux match "référence" : Kompany fait le point

Trois jours après la convaincante victoire d'Anderlecht face à Genk, alors leader de la Pro League, Vincent Kompany et ses troupes ont tourné la page et sont désormais concentrés sur Ostende, qui viendra défier les Mauves au Parc Astrid mardi.

Ce lundi, l'entraîneur du Sporting a fait le point en conférence de presse sur ce qu'il ne considère pas encore comme un match "référence" et est également revenu sur les blessures de Yari Verschaeren et de Percy Tau, ainsi que sur le renvoi dans le noyau B de Zakaria Bakkali.

"Yari n'a pas de fracture, c'est une nouvelle fantastique !, a souri Vincent Kompany en conférence de presse ce lundi. On a craint le pire (une fracture de péroné, ndlr), mais on n'a jamais perdu espoir. Et au final, ce n'est pas aussi grâce que ce qu'on craignait (il ne souffre "que" d'une lésion musculaire et ligamentaire, ndlr). On a même eu peur pour l'Euro ! J'espère le récupérer le plus rapidement possible, dès janvier. Mais après une petite blessure, il n'y a pas de solution miracle, il faut prendre le temps de se soigner, travailler à la gym et en salle. Si on pousse un peu trop ou qu'on ne se sent pas trop bien, l'indisponibilité peut se prolonger. Je suis bien placé pour le savoir ! Nous devons être patients, je sais que ça prend du temps. En ce qui concerne Percy Tau, tout se passe très bien, il récupère mieux que prévu, il a bien travaillé avec le staff médical. J'espère qu'il sera disponible d'ici la fin de la semaine."

"Contre Genk, le résultat et la performance étaient là, c'est toujours bien pour un entraîneur !, a repris Vince The Prince. Mais pour moi, le match "référence", ce sera quand on arrivera aussi à marquer deux, trois, quatre buts. Avec cette attitude-là, on y arrivera, mais je suis quelqu'un qui n'est jamais satisfait, on va donc pousser pour aller encore plus loin. Ma priorité pour l'instant, c'est qu'il n'y ait aucun laisser-aller, aucun relâchement avant d'affronter Ostende. On doit jouer avec la même attitude contre Ostende que contre Genk. Michel Vlap ? C'est un joueur important dans notre effectif, on a confiance en lui. Quand il est monté au jeu contre Genk, il a apporté de la fraîcheur, du danger. Pour moi, c'est en quelque sorte un "luxe" d'avoir Percy Tau, Michel Vlap et Yari Verschaeren. Je ne vais pas m'en plaindre, il faut faire jouer la concurrence. On n'a pas de grandes vedettes, mais on a une équipe. Notre équipe a une grosse marche de progression, et la seule chose qui peut nous aider à progresser, c'est le travail."

Enfin, Vincent Kompany a fait le point sur le renvoi dans le noyau B de Zakaria Bakkali, qui n'a plus joué depuis le 4 octobre dernier et la défaite 3-0 à Bruges. "Ce n'est pas lié à une blessure, c'est une décision du staff sportif et du management. J'ai une bonne relation avec lui, cette décision n'a pas été prise contre lui, mais plutôt en âme et conscience pour le groupe. On a un noyau large, et pour nous, il est important de faire ce qu'on doit faire pour l'équipe. Et pour l'équipe, cette décision était nécessaire malheureusement."