La 150ème gâchée de Preud'homme et les 60 mètres inutiles d'Ito: les stats de la 6ème journée de PO

Dans La Tribune nous vous proposons de revenir sur le week-end football en quelques chiffres.



Michel Preud'homme ne gardera pas un souvenir impérissable de son déplacement à l'Antwerp vendredi.

Et pourtant, il s'agissait de la 150ème rencontre en tant que coach des Rouches pour MPH. Sa première, le Liégeois l'avait signée au Tivoli en 2001.

Près de 20 ans plus tard il faut bien reconnaître que la vie de coach n'est pas toujours aisée, mais laisse place aussi à de beaux souvenirs...

La victoire de l'Antwerp met fin à plus de 20 ans sans victoire à domicile face au Standard pour les Anversois. La dernière victoire face aux Rouches remontait à la saison 96-97, soit 22 ans sans succès !

À l'époque, Owolabi et Severeyns s'étaient régalés face à des Liégeois qui jouaient en vert ! Pour la première fois dans l'histoire de la Pro League, un drone proposait des images samedi soir à La Gantoise. L'occasion de mettre en valeur le superbe stade Gantois...et qui sait bientôt le VAR interviendra via des images du drone !

On a beaucoup parlé des superbes buts annulés de Carcela et Halilović face à Anderlecht. Celui d'Ito n'est pas mal dans le genre. L'effort du Japonais est tout simplement splendide : plus de 60 mètres balle au pied et au final...un but annulé !

Mbwana Ally Samatta n'est plus le meilleur buteur du championnat et pourtant le Tanzanien aura tout tenté face à La Gantoise. Son compteur buts reste bloqué à 22 malgré cette reprise de volée exceptionnelle !

Samatta déçu, Harbaoui aux anges ! L'attaquant de Zulte-Waregem n'en finit plus de marquer. Hamdi a planté 3 buts face au Cercle de Bruges.

Cela fait désormais 23 réalisations pour l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht !

Son pote, Theo Bongonda respire la forme lui aussi : nouveau but pour le jeune papa.

Harbaoui et Bongonda, c'est l'équivalent de 30 buts et 10 assists à eux deux depuis le début de saison. De fameuses statistiques pour des joueurs de Play-Offs 2 !

En termes de rentabilité Leandro Trossard est tout aussi exceptionnel. La perle limbourgeoise a encore été décisive face à Gand. C'est bien simple, cette saison, Trossard, toutes compétitions confondues, est impliqué dans 30 buts soit 22 réalisations et 8 assists...la toute grande classe et probablement un transfert dans quelques semaines !