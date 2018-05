L'URBSFA s'en est remise au 'responsable des lois du jeu' : 4 des 5 phases litigieuses du Topper étaient correctes

Trois jours après le houleux duel entre le FC Bruges et Anderlecht remporté par les Mauves dimanche dernier, l'Union belge est revenu sur la grosse polémique qui a concerné l'utilisation du VAR lors de cette rencontre.

"Le département arbitrage de l’URBSFA, chapeauté par Johan Verbist, lequel se tient garant de la totale intégrité de tous les arbitres, est parfaitement conscient de tout ce qui s’est dit depuis le match entre le Club Brugge KV et le RSC Anderlecht du dimanche 6 mai 2018, peut-on lire dans le communiqué envoyé ce mercredi soir par l'URBSFA. C’est ainsi qu’il a exceptionnellement pris l’initiative d’envoyer pour analyse les images des cinq phases de cette rencontre considérées comme litigieuses à l’attention de l’IFAB (International Football Association Board), laquelle est responsable des lois du jeu. Le feedback de l’IFAB nous est parvenu ce mercredi 9 mai. Celui-ci nous explique que quatre de ces cinq phases ont été correctement jugées. La seule phase pour laquelle un doute est émis concerne le but de Lukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht), à l’occasion duquel le VAR aurait dû inciter l’arbitre à visionner les images."

Et le communiqué de conclure en insistant sur la nécessité de faire progresser l'assistance-vidéo tout en demandant aux acteurs du jeu de modérer leurs propos : "Par l’intermédiaire de Johan Verbist, le département arbitrage de la Fédération Belge de Football précise que la collaboration entre les corps arbitraux et le VAR doit continuer à être peaufinée, et espère maintenant que la fin de cette saison se poursuivra dans un climat serein et sportif."