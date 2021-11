Felice Mazzu, l'entraîneur au sommet de la Jupiler Pro League. © BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ

Selon Thomas Chatelle, de nombreux entraîneurs oublient que le championnat belge est très physique et intense. "Beaucoup de coachs se cassent les dents parce qu'ils sous-estiment cette intensité". Pour lui, Felice Mazzu connait très bien notre championnat et sait comment préparer ses joueurs mentalement et physiquement. Il conclut cette partie sur l'aspect physique, avec un petit point d'attention, concernant les changements en fin de rencontre. "À partir de 4-1, n'importe quel coach commence à faire tourner rapidement quand il sait que l'on est sur un terrain détrempé. Que les semaines difficiles au niveau musculaire vont arriver. Et ça il ne le fait pas." Nécessité pour l'entraîneur de l'Union d'aller chercher lors du mercato des joueurs pour élargir le noyau.