L’Union Saint-Gilloise de retour en D1A : la revanche de Felice Mazzu

Le sacre de l’Union Saint-Gilloise – 48 ans après sa dernière participation à l’élite du football belge - est aussi celui d’un homme : Felice Mazzu. Dès la saison prochaine, l’entraineur carolo retrouvera une première division qu’il avait quittée sur un échec à Genk. Une réussite que le coach des Unionistes ne veut pas voir comme une revanche. " Je parlerais plus de fierté. Quelque soit le domaine dans lequel on exerce, quand vous passez un moment difficile avec des échecs, sous réserve qu’ils ne s’accumulent pas trop, ces contre-temps sont positifs. Ça a été mon cas avec ce passage pas très bon à Genk. Mais quand vous réussissez à rebondir derrière, vous retrouvez de l’énergie positive et de la motivation. "

Une motivation qui aurait pu quitter définitivement Felice Mazzu. Après son échec limbourgeois, et malgré la réussite de son parcours au Sporting de Charleroi, le CV du coach carolo ne suscite pas un engouement concret auprès des clubs de l’élite. Au point d’envisager un retour à son ancienne vie de professeur. Heureusement pour lui, le maillot jaune de l’Union sera l’éclaircie au bout du tunnel malgré son statut de club de D1B.

" Je l’ai toujours dit : un passage par la D1B n’était pas, à mes yeux, un pas en arrière. ", répète Felice Mazzu. Ce choix était d’abord dicté par l’envie de retrouver des sensations, de la passion, l’amour de travailler avec un staff et un club entier. J’ai la chance de vivre de ma passion. Bien entendu, on met plus en évidence le D1A et on dénigre un peu la D1B. Mais j’aime mon métier. Le plus important, c’est de progresser, d’avoir de l’ambition et d’atteindre ses objectifs. " De plus, à l'Union, Felice Mazzu a aussi retrouvé une atmosphère familiale, proche de celle de Charleroi. Une caractéristique que le coach a largement mis en avant durant la saison pour expliquer cette réussite.

Un choix gagnant sportivement mais aussi contractuellement. En effet, une prolongation automatique d’un an était prévue en cas de promotion. " Quand vous prenez un risque, celui de lier votre avenir à une réussite sportive, il faut assumer ce choix. Si certaines personnes l’avaient peut-être oublié, mon staff et moi, on sait encore travailler. J’ai toujours la passion du travail. "

Une prolongation qui permet donc à Felice Mazzu de se projeter sur la saison prochaine. Mais pas tout de suite. " Par respect pour ce groupe ", explique le coach des promus. " On ne veut pas parler de joueurs, de transferts, de changements. Je veux aller au bout avec ce groupe et conserver l’énergie positive qui l’habite depuis le début de la saison. On a encore des matchs, des records à aller chercher. Il est trop tôt pour parler du futur. "

Trop tôt pour en parler publiquement sans doute. Mais nul doute que le club, pratiquement assuré de la montée depuis plusieurs semaines, y travaille déjà depuis longtemps.