L'Union poursuit son sans-faute face à Mouscron, Courtrai enchaîne aussi

L'Union Saint-Gilloise et Courtrai se sont imposés et continuent à faire le plein de points après deux journées dans le Groupe B des Play-Offs 2.



Comme il y a deux ans, l'Union brille dans ce mini championnat qui mêle équipe de Pro League et de D1A. Les Bruxellois ont été chercher la victoire au Canonnier face à un Excel réduit à dix en fin de première mi-temps (0-2). Selemani, sur penalty, (51e) et Ferber (54e) ont validé le succès de l'USG en marquant coup sur coup au retour des vestiaires (0-2).



Courtrai, vainqueur à Waasland-Beveren, suit le rythme et partage la première place. Le KVK s'est fait peur. Les Kerels ont gaspillé un avantage de deux buts avant de quand même émerger dans les arrêts de jeu grâce à Koita (2-3). Hines-Ike (57e), Avenatti (59e), Milosevic (83e) et Andrijasevic (80e+2) avaient alimenté le marquoir.



Six buts, trois de chaque côté, Zulte-Waregem et le Cercle ont fait le spectacle et ont partagé (3-3). Là aussi le temps complémentaire a été animé avec un penalty de Gakpé (90e) et l'égalisation in extremis de Harbaoui (90e+4).