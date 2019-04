L'Union poursuit son sans faute à Courtrai, Saint-Trond s'échappe

L'Union St-Gilloise s'est imposée pour la quatrième fois en autant de rencontres de playoffs 2 samedi à Courtrai. Les Bruxellois ont gagné 0-1 et comptent douze points sur douze dans la poule B de ces playoffs 2.

Auteur de son quinzième but cette saison, le 6e dans ces playoffs, Faiz Selemani a offert la victoire aux siens avec un but à la 64e minute de jeu. Dépourvus de licence européenne, les Unionistes ne pourront pas disputer la finale des playoffs 2. Ils possèdent en aucun cas trois points d'avance sur leur premier poursuivant Courtrai et cinq sur le Cercle de Bruges, vainqueur 3-2 contre Waasland-Beveren ce samedi soir.

Aleksandar Boljevic a ouvert le score très tôt pour les Waeslandiens dans cette rencontre (2e). Serge Gakpe (16e) et Gianni Bruno sur penalty (53e) ont renversé la situation mais Franko Andrijasevic (71e) a rétabli l'égalité. Les exclusions waaslandiennes de Boljevic (78e) et Maximiliano Caufriez (84e) ont finalement favorisé les Brugeois qui ont marqué un troisième but par Nabil Alioui (90e). Waasland-Beveren (1 pt) reste donc dernier de ce groupe B en compagnie de Mouscron. Les Hurlus (1 pt) ont partagé 2-2, dans l'après-midi, face à Zulte Waregem.

Dans la poule A, on a également assisté à un duel au sommet entre Saint-Trond et Ostende. Les Trudonnaires sont sortis victorieux 1-0 de cet affrontement grâce à un but de Mamadou Sylla (57e). Ils creusent ainsi l'écart en tête. Avec 10 points, les Canaris devancent les Côtiers de quatre longueurs. Westerlo (3e, 5 pts) défiera Charleroi (5e, 3 pts) dimanche soir (20h) alors que le Beerschot Wilrjk (4e, 4 pts) a battu Eupen (6e, 3 pts) 2-0 samedi après-midi.