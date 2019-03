L'Union et Eupen s'imposent, pas de vainqueur entre Zulte-Waregem et Waasland-Beveren

Premier match, première victoire, l'Union Saint-Gilloise et Eupen n'ont pas loupé leur départ en play-offs 2.



Devant leur public, les Bruxellois ont battu le Cercle (3-1). Lancée par le penalty de Faiz Selemani, l'USG a confirmé sa domination en fin de première mi-temps grâce à Youssoufou Niakaté. Gianni Bruno a ramené un peu de suspense mais les joueurs de Luka Elsener ont tenu bon. Ils ont fait même mieux que cela puisque Niakaté s'est offert un doublé à la 82e minute. L'Union rejoint Courtrai, qui a gagné à Mouscron, en tête du groupe B.



Pour la 500e de Francky Dury à la tête du Essevee, Zulte-Waregem et Waasland-Beveren n'ont pas réussi à se départager (0-0).



Dans le premier match de la poule A, Eupen a ramené trois points de son (très) long déplacement à Ostende (1-2). Youssef Msakni a ouvert le score. Même réduit à 10 après l'exclusion de Nicolas Lombaerts, le KVO est parvenu à égaliser via Fernando Canesin. Xavier Molina a permis aux Pandas d'avoir le dernier mot.