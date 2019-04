L'Union en plante 5 et signe un 9/9, Mouscron battu à domicile

L'Union Saint-Gilloise a battu Waasland-Beveren 5-1 samedi soir au stade Joseph Marien lors de la 3e journée du groupe B des playoffs II du championnat de Belgique de football. Les Bruxellois, auteurs d'un 9/9 en POII, rejoignent Courtrai, vainqueur de Zulte Waregem vendredi, en tête du groupe.

Menés 0-1 après l'ouverture du score par Stefan Milosevic, les Unionistes ont égalisé sur penalty par Faiz Selemani (28e). Youssouf Niakate (33e), a permis aux jaune et bleu de mener à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Selemani (51e de nouveau sur penalty et 66e) et Niakaté (63e) salaient encore un peu plus l'addition.

Dans l'autre match du groupe B joué samedi soir, Mouscron s'est incliné 2-3 face au CS Bruges. Les Hurlus avaient pourtant ouvert le score par Frantzdy Pierrot à la 53e mais les Brugeois ont pris l'avance en quelques minutes grâce à Gianni Bruno (61e) et Naomichi Ueda (65e). Bruno a fait 1-3 à la 83e minute. Kuzmanovic a relancé l'espoir mouscronnois (2-3 à la 88e) mais le score n'a plus évolué.

Invaincu en 2019 lors de la phase classique du championnat, l'Excel n'est toujours pas parvenu à gagner un match depuis le début des playoffs. Le Cercle a quant à lui retrouvé le succès après 13 matches sans victoire, soit depuis la mi-décembre face à Anderlecht.

L'Union et Courtrai, qui s'affronteront samedi prochain au stade des Eperons d'or, sont en tête du groupe B avec 9 points, devant le CS Bruges (4), Zulte Waregem (2), Waasland-Beveren (1) et Mouscron (0).