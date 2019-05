L’Union écarte Courtrai, Mouscron et Zulte Waregem aussi vainqueurs

Grâce à Youssoufou Niakaté (9e, 1-0) et Milos Stamenkovic (57e, 2-0), l'Union Saint-Gilloise a infligé mardi sa deuxième défaite des play-offs 2 à Courtrai (2-0). Après neuf journées, les Unionistes comptent 20 points, un de moins que les Kerels assurés de toute façon de remporter le groupe B. Zulte-Waregem (10 points) s'est hissé à la troisième place en s'imposant à Waasland-Beveren (0-5). Auteur d'un doublé, Hamdi Harbaoui (25 buts) a creusé l'écart en tête du classement des buteurs sur l'attaquant de Genk Aly Samatta (23). Mouscron a décroché un deuxième succès au Cercle Bruges (0-3).

L'Union a sauté le tour de chauffe et Niakaté s'est vu offrir une première balle de break que la défense courtraisienne lui a enlevée in extrémis (4e). Mais l'attaquant français s'est vite remis en jambes en profitant d'une mauvaise passe en retrait d'un arrière visiteur pour tromper Joel Pereira, qui n'a pas été irréprochable non plus (9e, 1-0). Par contre, Anders Kristiansen s'est bien interposé sur une tentative d'Andryi Batsula (11e). Malgré la bonne volonté de Larry Azouni (17e), Aboubakary Koita (23e) et Teddy Chevalier (27e), Courtrai ne s'est pas montré très dangereux. Et sans une parade de Pereira, Mathias Fixelles aurait parachevé un bel effort de Serge Tabekou (38e).

A la reprise, l'Union a assis sa victoire sur un corner botté par Faïz Selemani sur la tête de Stamenkovic (57e, 2-0). Les visités ont alors géré leur avance même si Anas Hamzaoui, monté au jeu à la 74e, a été exclu pour double carte jaune (86e).

Mouscron a infligé une cinquième défaite d'affilée au Cercle. Les Brugeois se sont montrés plus dangereux. Vaso Vasic, qui était dans le but hurlu à la place de Jean Butez, a été heureux de voir un tir de Gianni Bruno être repoussé par le poteau (12e) et une reprise de Xavier Mercier frapper la transversale (17e). Pourtant, les Hurlus ont eu l'occasion d'ouvrir la marque sur un penalty que Mbaye Leye a manqué (33e). L'attaquant sénégalais s'est de nouveau montré peu à l'aise face à Paul Nardi (42e).

La troisième fois allait être la bonne pour Leye bien servi par Selim Amallah, qui vient de signer au Standard (47e, 0-1). Frantzdy Pierrot (77e) et Leye (88e) ont par la suite permis aux Hurlus (5e, 8 points) de céder la dernière place au Cercle (7 points).

Battu le week-end dernier 0-5 par Courtrai, Zulte-Waregem a infligé la même punition à Waasland-Beveren. Harbaoui s'est isolé en tête du classement des buteurs en transformant deux penalty (43e, 72e). Aleksandar Vukotic (autogoal 61e), Henrik Bjordal (75e) et Théo Bongonda sur penalty (83e) ont enfoncé Waasland-Beveren (4e, 10 points).