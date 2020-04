L'Union belge se sépare du controversé procureur fédéral Kris Wagner

Le conseil d’administration de l’Union belge de football (URBSFA) a décidé "à l’unanimité" de mettre fin au mandat du procureur fédéral Kris Wagner avec effet immédiat, a indiqué l’Union belge mercredi.

La position de Kris Wagner "était sous pression depuis un certain temps, mais est devenue intenable en raison de ses publications sur Facebook la semaine dernière", explique la fédération dans un communiqué. "Un Procureur UB doit exercer sa fonction en toute indépendance, impartialité, discrétion et intégrité. L’URBSFA estime que le Procureur UB a atteint les limites de la sérénité avec ses récentes publications sur Facebook et a peut-être créé un semblant de partialité. Étant donné qu’il avait déjà plusieurs fois été répété que cette fonction devait être remplie de façon sereine et discrète, la décision de mettre immédiatement fin au dit mandat était inévitable. La décision du Conseil d’Administration de l’URBSFA a également été approuvée par la Pro League".

La fédération va maintenant se mettre à la recherche d’un nouveau procureur fédéral. "L’interruption de la compétition nous offre l’opportunité d’examiner sereinement la situation et d’entamer la recherche d’un nouveau Procureur UB. En attendant, tous les substituts continueront à officier, garantissant ainsi le bon fonctionnement du Parquet UB", selon l’Union belge.

En janvier 2019, Kris Wagner, qui a étudié le droit et la philosophie à Harvard, avait rejoint l’Union belge. L’avocat, présenté comme "une sommité juridique", " était considéré comme "présentant tous les atouts pour faire un excellent Procureur fédéral", avait annoncé Peter Bossaert CEO de l’URBSFA. Il s’était mis en évidence à plusieurs reprises dans le dossier du Footgate où certaines de ses sorties n’étaient pas passées inaperçues, notamment lorsqu’il avait assimilé Waasland-Beveren et Malines à des clubs aux pratiques maffieuses.