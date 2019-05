« L'Union Belge, c'est zéro tolérance dans la com', et 100% laxiste dans les faits »

La Commission des Litiges de l'Union Belge a pris une décision qui fait polémique. Elle a acquitté Bruges, alors que des supporters brugeois avaient entonné des chants antisémites et homophobes, lors d'un match, à Anderlecht. Justification : « ces chants doivent être considérés comme neutres et sans caractère offensant ». Le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique, le CCOJB, a pris connaissance du verdict « avec effarement », et se réserve le droit d'entamer toute démarche visant à faire respecter les droits fondamentaux belges.

Daniel Banet est l'un des membres du comité de direction du CCOJB...

Monsieur Banet, comment réagissez-vous à cette décision, quelques heures plus tard, à tête reposée ?

Il y a beaucoup d'émotion, évidemment. Et beaucoup de révolte. C'est une décision incompréhensible. Et les réactions sont quasiment unanimes, que ce soit au nord ou au sud du pays. Il y a de quoi se poser des questions.

Considérez-vous qu'il y a trop de laxisme, à propos de ce que l'on appelle parfois « le folklore du football », et « le folklore des stades de football » ?

Dans le meilleur des cas, c'est du laxisme. Et dans le pire des cas, c'est de la mauvaise foi, et de la mauvaise volonté. Et cela sert d'autres intérêts. On ne sait pas quoi penser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un disfonctionnement criant, du côté des instances du football national.

Cette décision autorise les supporters à récidiver ? C'est la porte ouverte à beaucoup de choses ?

Ce n'est pas que le problème de la communauté juive, ou des homosexuels. C'est le problème du racisme dans sa globalité. C'est le problème de la manière dont sont gérés les supporters dans les stades. Et le coût de cette gestion des supporters, quand on voit le nombre de policiers requis pour des matches à haut risque. Ce n'est pas en prenant des décisions pareilles que l'Union Belge va calmer les esprits dans les stades de football, qui doivent être avant tout un lieu de rassemblement et de plaisir.

Et pourtant, l'Union Belge condamne régulièrement, dans ses textes et ses déclarations, le racisme, l'antisémitisme, et l'homophobie...

Justement, c'est toute l'incohérence de l'Union Belge, qui a une très jolie communication, de zéro tolérance, mais qui dans les faits est 100% laxiste. Et elle ne joint pas les faits à la parole.

Tout cela est gênant pour l'image de la Belgique et du football belge à l'étranger ?

Evidemment. Les premières victimes restent les supporters juifs, homosexuels ou de couleur, qui sont visés par ce type de chant. Mais indirectement, forcément, c'est tout le football belge qui se décrédibilise au niveau international. Parce qu'il y a un effet international à cette décision.

Qu'allez-vous faire, maintenant ?

On va essayer de laisser passer les émotions, et d'être rationnels. On a eu des relations très constructives pendant des semaines et des mois, avec la Pro League. Et on a vu l'évolution, parce que pour la première fois ces faits figuraient dans le rapport du match. Donc ils ont été poursuivis, ce qui est déjà un bel avancement. Maintenant, on va considérer toutes les démarches possibles, qui nous permettent de faire respecter nos droits, en tant que Belges. Ce que n'importe qui ferait, dans notre situation.

Ce qui veut dire que vous envisagez de porter plainte contre l'Union Belge ?

C'est un peu tôt pour parler de porter plainte. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un sérieux préjudice régulier, coutumier, à chaque rencontre entre Anderlecht et Bruges. Et il y en a au minimum quatre par an. C'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser faire. Je vous rappelle qu'il y a trente ans, lorsqu'un gardien de couleur prenait place dans ses buts, il y avait des bananes qui étaient jetées. Il faut faire évoluer les mentalités. Il y a des choses qui ne sont plus acceptables, et il faut le faire comprendre. Malheureusement, le football est assez immobiliste en la matière. Et en effet, nous allons étudier toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour faire respecter nos droits fondamentaux.