L'Union belge a désigné sept arbitres pour la FIFA

L'Union belge de football (URBSFA) a annoncé vendredi les noms des sept arbitres choisis pour arbitrer les rencontres internationales. Si leur nomination est approuvée par la fédération mondiale (FIFA), ils recevront leur badge début 2020.

Ce sont les mêmes arbitres semi-professionnels qui sont déjà autorisés à siffler les matches de l'UEFA et de la FIFA. Alexandre Boucaut, Nicolas Laforge, Erik Lambrechts, Jonathan Lardot et Lawrence Visser ont été rejoints début 2019 par Nathan Verboomen et Bram Van Driessche, qui ont dirigé des matches internationaux pour la première fois cette saison.

Il y a un changement pour les assistants. Jimmy Cremers est remplacé par Ruben Wyns, 32 ans. Dix autres arbitres assistants ont été nommés. Parmi les femmes, Hannelore Onsea ne pouvait plus compter sur une nomination. En futsal, Jiri Bergs remplace Gerd Bylois et en beach soccer, Mehdi Sayoud fait son apparition au niveau international.

Nominations pour le badge FIFA :

. Arbitres (messieurs) : Nathan Verboomen, Bram Van Driessche, Alexandre Boucaut, Nicolas Laforge, Erik Lambrechts, Jonathan Lardot et Lawrence Visser.

. Arbitres (dames) : Lois Otte, Viki De Cremer

. Assistants (mesieurs) : Laurent Conotte, Ruben Wyns, Yves De Neve, Karel De Rocker, Jo De Weirdt, Frédéric Godelaine, Florian Lemaire, Kevin Monteny, Thibaud Nijssen, Rien Vanyzere

. Assistants (dames): Ella De Vries, Joline Delcroix, Bérengère Pierart, Maria Etienne

. Arbitres Futsal (messieurs) : Jiri Bergs, Juan Boelen, Stefan Vrijens, Yasin Alageyik

. Arbitres Beach Soccer (messieurs) : Gary Christien, Emmanuel Vocale, Mehdi Sayoud.