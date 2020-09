L'OHL attire Josh Eppiah, un espoir belge de Leicester City

L'Oud-Heverlee Louvain s'offre un joli coup en cette fin de mercato. Les Louvanistes sont parvenus à un accord avec Leicester City pour le prêt de Josh Eppiah. Décrit comme attaquant polyvalent, Eppiah a passé dix années chez les Foxes. Agé de 21 ans, il fait partie du noyau des espoirs de Jacky Mathijssen. Un transfert "win-win" puisque l'OHL fait partie des clubs satellites du champion d'Angleterre 2015-2016.

Les trois dernières saisons, Josh Eppiah a souvent été freiné par les blessures, inscrivant 5 buts et 8 assists en 40 rencontres pour les U23 de Leicester. En ce début d'année, il excellait : 4 réalisations et 4 passes décisives avant que le coronavirus arrête pour de bon les compétitions. Le jeune belge peut évoluer sur les deux flancs, où il peut faire parler sa vitesse, mais aussi à la pointe de l'attaque. On devrait donc rapidement voir le Diablotin en action sur les terrains de Pro League.