L'offre de La Gantoise, ses discours, ses promesses: Felice Mazzu se livre dans La Tribune

Felice Mazzu était l'invité de la Tribune ce lundi. L’entraîneur de Charleroi a passé en revue les différents points qui font l'actualité du Sporting carolo. Des points plus personnels ont aussi été abordés avec lui. Il s'est ainsi livré, entre autres, sur ses contrariétés, ses discours ou les offres qu'il a reçues.

Sur les offres qu'il reçoit ou a reçues, dont celle de La Gantoise

"Oui, on analyse toutes les propositions, qu'elle viennent de Gand ou d'ailleurs. On prend une décison et on essaye de faire le meilleur choix, pour son employeur, soi-même et sa famille.

Ce n'est pas aussi simple que ce que l'on croit. Il ne suffit pas de dire oui et de penser, par exemple, uniquement à l'argent. J'y ai pensé bien évidemment et j'ai analysé la situation, c'est sûr."

La recette de ses discours de mi-match pour changer le cours des rencontres

"On se dit simplement entre nous pourquoi cela ne fonctionne pas. L'objectif est de faire réagir. Mais je ne suis pas un magicien. Il y a aussi des échecs. Je n'apporte pas de formule de jeu spéciale mais j'essaye de convaincre les garçons à réagir."

La dernière fois qu'il a manqué de confiance en lui

"L'année dernière lors de la débâcle à Bruges en Coupe De Belgique. On se remet en question en analysant pourquoi cela n'a pas été. En essayant de ne pas toujours remettre la faute sur les autres. On a sa part de responsabilité. Il faut essayer de trouver des réponses à toutes les questions que l'on se pose. On essaye d'analyser ce qui a bien fonctionné aussi. Et c'est à ce moment-là qu'on retrouve de la confiance en soi."

La dernière promesse faite à laquelle il tient

"Se qualifier en PO1 avec Charleroi."

La dernière fois qu'il a été contrarié

"On travaille avec une formule bien convenue avec la direction. Je n'ai donc pas de contrariété car je sais comment cela fonctionne.

Le seul moment où j'ai été un peu contrarié, c'est le départ de Rezaei en août dernier. Mais Mehdi a finalement fait le nécessaire pour combler son départ. On a pu élever le niveau qualitatif. Car c'est ce qui permet de faire avancer un groupe. C'est bien d'avoir autant de concurrence. Et j'espère que maintenant on est parti pour ne faire que des bonnes choses."