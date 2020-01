L'international tunisien Bassem Srarfi rejoint Zulte Waregem

Zulte-Waregem - Anderlecht : le résumé - Pro League - 15ème Journée - 08/11/2019 En déplacement à Zulte-Waregem avec la ferme attention de grapiller sa 5e victoire de la saison, Anderlecht a eu très chaud et n'a dû son salut qu'à un but décisif inscrit en toute fin de match (1-2). Les Mauves avaient pourtant été mis sur du velours dès la 3e minute grâce à un nouveau but (son 6e) de leur homme providentiel, Nacer Chadli. Mais une erreur monumentale, cocktail de nonchalance et d’un manque de concentration de Zulj, a permis à Zulte-Waregem d’égaliser à un quart d’heure de la fin. Il a fallu attendre une réalisation de Roofe, esseulé par un superbe ballon de Zulj (qui se fait donc pardonner) pour entériner un succès étriqué.