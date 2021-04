L’expérience de Trebel, l’abattage de Sambi, la créativité d’Ashimeru, le triangle d’or de Kompany ?

Anderlecht battu l’Antwerp sans la moindre discussion (1-4) et a fait un pas important vers le Top 4. Le Sporting a séduit et a sans doute livré un de ses meilleurs matches de la saison. Le triangle Trebel-Sambi-Ashimeru n’y est pas étranger.



Les blessures, la forme ou les choix de Vincent Kompany ont fait que ce trident n’a été aligné de concert qu’à deux reprises… lors des deux derniers matches. Et à chaque fois les Mauves ont planté quatre buts. Sans doute pas un hasard.

Albert Sambi Lokonga assume son rôle de capitaine. Facile balle au pied, il ne doit plus assurer seul la récupération. La présence du roquet Adrien Trebel à ses côtés le bonifie, le libère aussi. Ces deux-là ont commencé cinq matches ensemble pour un bilan éloquent : 4 victoires (2-0 contre le Cercle, 2-4 à Waasland, 4-1 contre Zulte et 1-4 à l’Antwerp) et un partage (0-0 contre Gand). On peut ajouter la deuxième mi-temps à Mouscron. Le score est de 1-0 pour l’Excel, le Français monte au jeu et Anderlecht égalise (1-1).



Majeed Ashimeru, arrivé en janvier, est venu apporter sa qualité et sa créativité. Mais le joueur prêté par Leipzig n’est pas qu’un artiste, c’est un bosseur. Un gars qui se dépense pour l’équipe et prend les espaces.



Ce trio se complète, bétonne le milieu de terrain et stabilise l’ensemble de l’équipe. Protégés par ce triangle d’or mélange de puissance et de technique, les éléments offensifs sont plus libres de leurs mouvements. Ait El Hadj et Yari Verschaeren peuvent laisser libre cours à leur créativité en soutien de Lukas Nmecha.



"Ashimeru est de plus en plus à l’aise et c’est un joueur très complet", pointe Thomas Chatelle dans La Tribune. "Lui, El Hadj et Verschaeren ont fait très mal à l’Antwerp avec leur mobilité".