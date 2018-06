L'Excel Mouscron débute sa préparation par une victoire 0-3 à Dottignies

Pour son premier match de préparation, l'Excel Mouscron est allé s'imposer 0-3 ce dimanche à Dottignies, pensionnaire de division 2 provinciale.

Frank Defays a aligné les nouveaux venus Mico Kuzmanovic et Luca Napoleone. L'ailier bosnien a ouvert la marque dès la 11ème minute de jeu et le milieu offensif a doublé l'avance des Hurlus deux minutes plus tard (13').

Le défenseur serbe Aleksa Damjanac (ex-OFK Belgrade et Majorque) ainsi que Frantzdy Pierrot, un attaquant haïtien, 21 ans, qui évoluait aux Etats-Unis la saison passée, ont été testés. Monté au jeu à la mi-temps, Fronzi a donné un peu plus d'ampleur à la victoire mouscronnoise en inscrivant un troisième but à la 82ème.