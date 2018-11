L'ex-gardien du FC Bruges Vladimir Gabulov met un terme à sa carrière

Le gardien russe Vladimir Gabulov a annoncé lundi sur son compte Instagram qu'il mettait un terme à sa carrière. Le Club Bruges avec lequel il a conquis le titre de champion de Belgique la saison passée aura été son dernier club.

"J'annonce la fin de ma carrière avec un sentiment de satisfaction", a-t-il en effet écrit. "Je me suis donné à fond dans tous les matches et pour tous les clubs dont j'ai défendu le but pendant dix-neuf ans. J'ai bien profité de chaque minute passée sur le terrain et le football m'a rendu très heureux. Je remercie tous ceux avec qui j'ai travaillé, mais aussi mes fans, mes amis, et bien sûr ma famille..."

"S'arrêter à l'âge de 35 ans après avoir remporté le titre national belge et une Coupe du Monde réussie avec l'équipe nationale russe (en tant que troisième gardien, ndlr) me semble être le meilleur moment pour moi", a-t-il ajouté.

Le contrat de Gabulov à Bruges avait été résilié en septembre. Arrivé au sein de la famille blauw en zwart en janvier, il aura disputé dix rencontres et encaissé 21 buts.

Sélectionné à dix reprises en équipe nationale, Gabulov a joué dans de nombreux clubs russes: le Dynamo Moscou (155 matches), Vladikavkaz (43), Kuban Krasnodar (29), Anzhi Makhachkala (61), Arsenal Toula (35), le CSKA Moscou (16) et Amkar Perm (11).