L'espoir roumain Ianis Hagi signe un contrat de 5 ans avec Genk

Genk a réalisé un des jolis coups de ce mercato estival en attirant Ianis Hagi, jeune milieu offensif roumain de 20 ans. Il a signé un contrat de cinq ans, jusque juin 2024.

À 17 ans, il rejoignait Viitorul Constanta avant de passer deux années à la Fiorentina où il ne s'est pas imposé. Avant de revenir à Viitorul Constanta en 2018.

Le fils du meilleur roumain de l'histoire Georghe Hagi, ex star du Real Madrid et du FC Barcelone et de Galatasaray, compte déjà 3 caps avec l'équipe nationale roumaine.

Sous son impulsion, la Roumaine a atteint les demi-finales de l'Euro Espoirs (U21) en juin en Italie et donc a décroché son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'an prochain.

Ianis Hagi est né à Istanbul quand son père jouait au Galatasaray. Habile des deux pieds et très créatif, il était convoité par plusieurs clubs européens. Il est le premier gros transfert entrant des Genkois cet été.