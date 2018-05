L'équipe féminine d'Anderlecht menacée ? La direction calme le jeu

L'équipe féminine d'Anderlecht a remporté son premier titre de championne de Belgique en 20 ans le premier mai dernier. Moins de dix jours plus tard, l'ambiance n'est plus à la fête. L'équipe pourrait même disparaître si on en croit Aline Zeler. Le club et le Président tempèrent.



Si tout va bien sur le terrain pour les Mauves, en coulisses les choses sont beaucoup plus compliquées notamment en raison de soucis financiers. La direction aurait décidé de réduire le budget. Selon nos informations, la direction a signifié aux joueuses que leurs contrats ne seraient pas renouvelés et qu'elles pouvaient se chercher un autre club. Les différentes équipes féminines pourraient donc carrément disparaître.



"Ils nous ont annoncé la nouvelle mardi soir", raconte Aline Zeler à Sporza. "Cela a été une vraie surprise pour les joueuses et le staff. Nous avons été particulièrement choquées. C'est évidemment une question de budget. L'équipe féminine coûte de l'argent, mais je pense qu'il y a assez de sponsors dans un grand club comme Anderlecht. Nous avons eu l'occasion de parler avec Marc Coucke mais cela n'a pas été très constructif".



"C'est totalement irrespectueux pour nous et pour le football féminin en général", reprend la joueuse des Red Flames. "Nous avons travaillé dur pour décrocher ce titre. Nous n'avons plus rien. Nous ne pourrons pas jouer la Ligue des Champions. Ils jouent avec nos pieds. Je suis vraiment en colère".