L'entraineur du CS Bruges est fâché : "Ce que j'ai vu est insuffisant et irrespectueux"

L'Union Saint-Gilloise a réussi son entrée en matière dans le groupe B des play-offs 2 en s'imposant 3-1 samedi contre le CS Bruges lors de la première journée. Les Unionistes engrangent ainsi trois points comme Courtrai, également vainqueur 3-1 face à Mouscron dans l'après-midi.

"Sur l'entièreté d'un championnat, on arrive toujours à ce qu'on mérite. Depuis que nous sommes à l'abri, il faut se poser des questions sur le niveau de nos performances. S'il faut avoir peur de descendre pour aller chercher l'énergie nécessaire pour faire des matches de foot et les gagner, c'est grave. Un jour, cette énergie-là n'est plus présente et on finit par descendre. Trop de joueurs de l'équipe, aujourd'hui, ne sont plus des compétiteurs. Un compétiteur n'a pas besoin d'être dans l'urgence pour aller chercher quelque chose. Ce que j'ai vu aujourd'hui, surtout en première mi-temps, c'est insuffisant, c'est irrespectueux. L'entraineur est toujours responsable et je le suis pour toute la saison. Je ne parle pas des hommes car je n'ai rien à redire sur ce groupe, mais en tant que qualité de joueurs, dès mardi, il va falloir montrer autre chose car ça devient très problématique", a précisé Laurent Guyot, coach des Brugeois, au micro de la Pro League.