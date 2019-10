L'entourage de Berahino réagit aux rumeurs quant à un mandat d'arrêt prononcé contre lui

Selon le Tabloïd britannique 'The Sun', un mandat d'arrêt a été prononcé à l'encontre de l'attaquant de Zulte Waregem Saido Berahino car il ne s'est pas présenté devant le tribunal pour des amendes impayées. Une information à laquelle le management du joueur a rapidement via le site internet du Essevee.

Selon 'The Sun', l'ancien joueur de West Bromwich Albion et de Stoke City devait se présenter ce mardi devant la justice anglaise en raison d'une amende non payée de 75.000 livres (83.637 euros) pour conduite en état d'ivresse. L'attaquant burundais étant absent, un mandat d'arrêt aurait été délivré.

"Ni le management de Saido ni ses avocats n'étaient au courant de la convocation d'aujourd'hui et n'ont par ailleurs reçu aucune notification officielle", a écrit le management du joueur sur le site internet du club. "Ces informations sont basées sur un malentendu et seront rapidement corrigées."

Arrivé libre à Zulte Waregem cet été, Berahino a marqué quatre buts en faveur du Essevee en ce début de championnat.