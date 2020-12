L'énorme boulette de Butez, offrant sur un plateau son 10e but à Bongonda

Jean Butez - © RTBF.be

L'énorme boulette de Butez, qui offre son 10e but à Bongonda - Football - 07/12/2020 Genk a battu l'Antwerp 4 buts à 2, dimanche, dans le choc de la 15e journée de Pro League. Mené suite au but d'ouverture de Koji Miyoshi (3e), Genk a renversé la situation par Paul Onuachu (19e et 23e) et Théo Bongonda (59e). Dieumerci Mbokani (83e) a réduit l'écart mais Cyriel Dessers (88e) a tué tout suspense. Grâce à ce septième succès de rang, un record pour le club, les Limbourgeois sont seuls en tête du championnat de Belgique de football.