L'Auditorat de la Concurrence requiert une D1A à 18 clubs, la Pro-League prépare la riposte...

Le prochain championnat de Pro-Ligue va-t-il se disputer à 18 clubs plutôt qu’à 16 ? On se dirige de plus en plus vers cette solution, préconisée par le club de Waasland-Beveren, qui veut sauver sa peau. Et qui, pour ce faire, vient d’obtenir un soutien important.

Ce soutien, c’est l’avis de l’Auditeur général de l'Autorité Belge de la Concurrence (ABC), Madame Véronique Thirion, qui a épluché la plainte de Waasland et vient de rendre son rapport.

Un avis qui, en gros, dit ceci : le plus juste serait de jouer la 30e journée de phase régulière , intégralement ou seulement les matches à enjeu. Sauf que l’avis constate aussi que les clubs n’ont plus tous leurs joueurs de l’époque, et que les joueurs qui restent risquent des blessures car les entraînements reprennent seulement.

Le contexte a changé

Bref, les conditions de l'époque ne sont plus réunies. Du coup (et vu tous les recours un peu partout), il vaut mieux passer à une D1A 18 clubs. En clair : Waasland-Beveren ne descend plus... et OHL et le Beerschot montent tous les deux, car eux aussi, pour transférer, doivent savoir dans quelle division ils jouent. Plus besoin de barrage donc le 2 août !

Ce qui est très important, c'est que l’avis de l’Auditeur de la concurrence est... généralement suivi pour la décision finale ! Une décision qui tombera, nous dit-on, "dans la 2e partie de la semaine prochaine" : jeudi 2 ou vendredi 3 juillet donc.

Bref, la Pro-League est dans ses petits souliers : elle qui a voté à 84,09% la reconduction d'un format à 16... au détriment de Waasland. Et qui a convoqué sa nouvelle Assemblée Générale... pour le 2 juillet justement !

La riposte se prépare

Mais cette même Pro-League prépare la contre-attaque et réunit son Comité de Direction ce vendredi après-midi. Parmi ses arguments, en voici déjà deux. Si la D1A passe à 18 clubs, que fait-on de la D1B qui n’aurait dès lors plus que 7 clubs ?

Et 2e argument : vu que cette décision de D1 à 18 clubs ne sera que provisoire pour un an (l'ABC prend des mesures provisoires d'urgence), il faudra... 3 descendants dans 12 mois pour revenir à 16 clubs... Et cela promet un embrouillamini autrement plus grandiose que cette année.

Fin de semaine prochaine, on saura donc. Mais d'ici là, de nouvelles passes d'armes sont sûrement programmées en coulisses...