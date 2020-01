L'attribution des droits TV de la Pro League reportée au 7 février

L’Assemblée Générale de la Pro League n’a pas encore décidé d’attribuer pas les droits médias du championnat pour la période 2020-2025.



L’AG prévoit de poursuivre ses concertations avec les candidats ayant soumis une offre dans le cadre de la procédure actuelle.

En attendant, l’Assemblée Générale a demandé au management d’examiner la possibilité de lancer un nouveau tender (cahier des charges), en concertation avec l’Autorité belge de la Concurrence.



Aucune décision ne sera prise avant le 7 février prochain. Il faudra donc attendre pour y voir plus clair. Deux scénarios s’affrontent actuellement. Soit une prolongation de la situation actuelle où les droits "live" sont répartis en non-exclusivité entre Proximus, Voo et Telenet, et les droits non-payants resteraient sur la RTBF.

L’autre option est l’attribution des droits à un groupe étranger (Mediapro ou Eleven) de l’ensemble des lots. Ces deux groupes étant obligés de sous-licencier par la suite une partie des droits (dont les droits non-payants).