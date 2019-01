L'attaquant international tunisien Youssef Msakni finira la saison à Eupen

La KAS Eupen a engagé l'international tunisien Youssef Msakni, a annoncé le club germanophone sur son site officiel ce mercredi. "L’attaquant de 28 ans sera prêté jusqu’à la fin de la saison par le club de la Stars League qatarie Al Duhail SC", précise le communiqué.

"En première division tunisienne, l’attaquant, qui peut être utilisé aussi bien en position de l’ailier gauche qu’au centre de l’attaque, a marqué 37 buts. Il a marqué 67 fois en Stars League du Qatar. Youssef Msakni a été meilleur buteur en Tunisie (2011-2012) et a été élu footballeur de l’année à deux reprises", poursuit le communiqué du club d'Eupen.

Seul bémol, le talent tunisien a été écarté des pelouses depuis le mois de mars 2018 suite à une rupture des ligaments croisés et n'a pas pu participer à la Coupe du Monde. Opéré en mai aux Etats-Unis, il n'a plus joué depuis. Al Duhail est également le club d'Edmilson.

"Grâce aux bons contacts de la KAS Eupen avec le champion du Qatar Al Duhail SC et à la volonté absolue de Youssef Msakni de jouer en Europe, nous avons réussi à engager ce grand joueur jusqu’en fin de saison, précise Christoph Henkel, Directeur Général de la KAS, cité dans le communiqué. Cela nous réjouit énormément et nous donne l’occasion de renforcer notre attaque. Contrairement à notre plan initial qui prévoyait de ne plus procéder à d’autres transferts, nous sommes très heureux de saisir cette opportunité."