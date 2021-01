L'attaquant du Standard Felipe Avenatti prêté à l’Antwerp jusqu'à la fin de la saison

L'attaquant du Standard Felipe Avenatti va terminer la saison à l’Antwerp. Le buteur, versé dans le noyau B il y a quelques semaines, est prêté jusqu’au terme de la saison.

Le Great Old versera une indemnité de location. Le Standard continuera à prendre en charge le salaire du joueur. L’accord comprend également une option d’achat.



Révélé à Courtrai, la tour uruguayenne (1m97) n'a pas réussi à s'inscrire dans la durée à Sclessin. Il n'a surtout pas confirmé son sens du but avec seulement 5 réalisations en 40 apparitions sous le maillot rouche.



Cette saison il a dû se contenter de 745 minutes dont la plupart en début de campagne. Après un dernier goal contre le Beerschot fin août, il n'a plus été titulaire qu'à deux reprises lors des 5 derniers mois.