L'arbitre Frederik Geldhof échoue aux tests physiques

A l'exception de Frederik Geldhof, tous les arbitres belges en 1A et 1B ont réussi mardi leurs tests physiques et théoriques, qui ont eu lieu au Centre belge de football à Tubize. Le patron des arbitres Johan Verbist a confirmé l'information.

Geldhof a échoué aux tests de sprint. Afin de réussir, les arbitres doivent réaliser six sprints consécutifs de 40 mètres. Chacun devant être réalisé en six secondes. En conséquence, l'arbitre de 41 ans n'a pas participé au test de condition physique. La saison dernière, Geldhof avait également éprouvé des difficultés pour atteindre le niveau physique requis. Le referee de division 1A avait échoué lors des deux premiers tests. Il avait finalement réussi sa troisième tentative en février.

Les 22 autres arbitres en Jupiler Pro League et Proximus League ont réussi l'examen physique et théorique. Jonathan Lardot n'était pas de la partie. L'arbitre semi-professionnel est toujours actif jusque fin juillet à l'Euro U19 en Finlande et ne pouvait pas être présent à Tubize.

En ce qui concerne les assistants, Kevin Dhondt (1A) a échoué également aux tests physiques. Christophe Battiston (1A), Raf Eerdekens (1B) et Romain Devillers (1B) ont raté leur examen théorique

"Je suis très heureux. Mes arbitres ont réalisé de très solides prestations. Sur le plan physique, seuls deux n'ont pas réussi", a déclaré le patron des arbitres Johan Verbist.

Geldhof et les quatre assistants recalés ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour les matches officiels et manqueront donc le début de la compétition. Ils recevront une seconde chance le jeudi 23 août.