L'arbitrage vidéo a vu juste 5 fois sur 6 lors de la 2ème journée, selon Verbist

L'Assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a jugé correctement cinq phases sur six le weekend dernier lors de la deuxième journée de Pro League. Le patron des arbitres belges Johan Verbist a rapporté l'information mardi dans son analyse hebdomadaire de l'arbitrage video.

La seule faute du weekend est à noter dans la rencontre de samedi entre La Gantoise et Zulte Waregem (1-1). À la 39ème minute, Thomas Buffel et Birger Verstraete ont été en duel pour obtenir la balle. Verstraete a glissé sur le cuir et le milieu du Essevee fut trop rapide. "Mais Buffel saute et met le pied sur la jambe de Verstraete quand il retombe au sol. Le VAR aurait dû intervenir ici. Thomas Buffel aurait dû être exclu", a jugé Verbist.

Lors de la deuxième journée, deux cartons rouges ont été brandis après l'intervention du VAR. Aussi bien Wesley Moraes (Club Brugge) qu'Eric Ocansey (KAS Eupen) ont été à juste titre exclus, juge Verbist.

Il y a également eu trois phases de hors-jeu où les images vidéo ont été consultées et où une décision correcte a été prise. Les buts de l'attaquant d'Anderlecht Landry Dimata (le 5-1 contre le KV Ostende) et du buteur du Cercle de Bruges Gianni Bruno (le 2-0 contre Lokeren) ont été signalés en position de hors jeu, mais la décision correcte a été prise après l'intervention du VAR. Enfin, le but de Hamdi Harbaoui contre La Gantoise à la douzième minute a été confirmé en position de hors-jeu après que le VAR a apporté une réponse définitive. "Décision correcte", a conclu Verbist lors de son tour d'évaluation.